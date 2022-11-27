Алина Горбачёва прокомментировала завоевание бронзы на 6-м этапе Гран-при России

Российская фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала завоевание бронзы на 6-м этапе сери Гран-при России, который проходит в Перми.
«Я рада, что удалось перебороть себя, свои какие-то эмоции, немножко нервозные. Конечно, на сальхове была чуть-чуть помарочка, но я всё равно рада, что смогла справиться с собой и поборола себя. Тренеры меня поздравили, похвалили, что я справилась, и у всех положительные эмоции.
На этот старт мы хотели сделать один четверной сальхов, а изначальный план у нас — сделать сначала один сальхов чисто, а дальше уже вставлять несколько. Начинала изучение сальхова я достаточно давно ещё, в прошлом году прыгала два раза на соревнованиях — тоже успешно. Потом какой-то момент летом из-за травмы я его не прыгала, начала снова уже в новом сезоне, восстановила, он сейчас достаточно стабильный. Конечно, бывают разные тренировки, но в целом это больше половины попыток хороших, чем плохих.
Что касается баллов, это мой рекорд на данный момент. Самая главная цель — всегда чистые прокаты. Сделать свой максимум, сделать всё, что поставлено в программе, но медали, конечно, хотелось попасть в тройку. Это уже как бы само собой хочется спортсмену.
«Я очень рада этому, очень хотела попасть в тройку. После проката я думала уже, что есть шанс, хотя после короткой был большой отрыв. Я рада, что попала в тройку», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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