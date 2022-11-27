Илья Авербух: в Перми Туктамышева и Муравьёва откатались идеально. Очень серьёзная борьба!

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал результаты соревнований женщин на 6-м этапе Гран-при России.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 239,94.

2. Софья Муравьёва – 239,15.

3. Алина Горбачёва – 210,86.

«Хочу поздравить Лизу и Софью. Девчонки откатались практически идеально, показали очень хороший уровень. Лиза выиграла второй этап Гран-при, но, безусловно, борьба в Перми была очень серьёзная!

Хочу поздравить учениц Алексея Николаевича Мишина и выразить ему большое уважение. Также хотелось бы поздравить ученицу Евгения Плющенко, которая показала значительный рост в этом сезоне — показывает уже не первый раз тройные аксели. Думаю, что разница небольшая и обе заслужили высокие оценки», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.