Татьяна Мишина эмоционально высказалась о победе Туктамышевой на Гран-при в Перми

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина поделилась мыслями о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Перми.
«Отличное выступление Елизаветы! Шикарно! Резерв остался, чуть-чуть один не допрыгнула прыжок. Считаю, каталась она, конечно, очень душевно и красиво. Все элементы были выполнены качественно, на высоком уровне. Лишний раз подтвердила: сдаваться она не собирается. Хотя конкуренция очень высокая. Муравьёва очень здорово прокатала. Конечно, и она молодец! Борьба была действительно серьёзная. Десятые доли в результате соответствуют истинному положению — никто легко победу отдавать не собирается! Обе выступили здорово, но первое место одно.
Удивила ли меня Елизавета? Я бы не хотела упоминать всегда годы. При чём тут возраст? Она катается свежо и энергично, со сложными элементами. Кто ещё делает два тройных акселя? Она и Софья Муравьёва! Не удивлена её желанием кататься и выступать, и она делает это хорошо. Годы тут ни при чём.
Выступление Муравьёвой? Софья очень прогрессирует. Два тройных акселя показывают, что только с такими ультра-си можешь попадать на первые места. Уже уровень растёт, и никуда от этого не деться — сложность возрастает. Мне очень понравилось её выступление!»
- 27 ноября 2022
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