Галлямов: на ЧМ по футболу болею за Месси и Роналду. Вчера ночью смотрел Аргентину

Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу

«За кого на чемпионате мира? Я вчера смотрел Аргентину и Мексику. В два ночи закончилось? Я знаю (смеётся). А что поделать! Я поспал сегодня днём — и нормально прокатали», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Мишина: Понимаете, да? (смеётся)



Галлямов: К счастью, всё получилось. Я поспал. Также сейчас… Сколько времени? 18:22, через полчаса играют «Зенит» — «Спартак». В шесть начали? Они уже играют, значит. На ЧМ ещё смотрел Данию с французами, у французов хороший футбол. Какие-то страны сложно выделять, потому что многое сейчас удивляет. Такое чудо произошло — что с Германией и Японией, что с Аргентиной и Саудовской Аравией. Я болею просто за двух легенд футбола — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Хочу просто насладиться, поболеть за последнее участие таких легенд на чемпионате мира.

Трюк Роналду со жвачкой, которую он из трусов доставал? Если вы видели монтаж, там он уже вообще сигарету доставал. Не хочу ли закосплеить эту фишку? Нет (смеётся). Если вспомнить видео восьмилетней давности, как Это'О там что-то выпил, когда за «Челси» играл — что-то похожее на L-карнитин. И сразу так глаза выпучил, жмыхнуло его (смеётся).



Мишина: Я сегодня интервью читать не буду (смеётся).