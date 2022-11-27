«Вдохновила не Туктамышева, а левая ноздря». Ветлугин — о кваде на Гран-при России в Перми

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин после шестого места на Гран-при России в Перми рассказал, почему в произвольной программе решил выполнить квад.
— Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата») вообще удивился, что на него пошёл, по-моему, никто не рассчитывал на это. Мы планировали, но, видимо, из-за того, что у меня такое самочувствие, думали, я не буду идти на него.
— Вдохновила победа Туктамышевой на прокат?
— Не вдохновила, я просто порадовался за неё сильно, а вдохновить ничего не могло, если бы ещё вторая ноздря была заложена, то совсем было бы плохо. А так меня вдохновила левая ноздря, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, победителем шестого этапа Гран-при России в Перми у мужчин стал Евгений Семененко.
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