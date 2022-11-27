Евгений Семененко эмоционально высказался о победе на этапе Гран-при в Перми

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу на шестом этапе серии Гран-при России — 2022/2023 в Перми.

«Эмоции потрясающие. На этих соревнованиях был максимум и во второй оценке, по технической тоже почти всё отлично. Баллы тоже говорят сами за себя. Стал гвоздём дня? Ну да, и вчера так получилось, и сегодня (смеётся). Первая победа после финала Кубка России. На каждом старте хочется и выступить, и место хорошее занять. Да, давно не побеждал, но всё равно на крупных турнирах показывал достойные результаты. Как будем отмечать? Честно — не задумывался, хочется просто отдохнуть. Вылет завтра в пять утра. Нормально ли сегодня поспал? Мне всегда после короткой тяжело засыпать, На энергии, на эмоциях… Все спортсмены всегда после короткой долго засыпают.



Долго ли искал краску для волос? Нет, у меня были мысли покраситься в другой цвет, но для этого нужно было искать именно краску. Пришлось раньше проснуться на полчаса, чем вчера, чтобы волосы покрасить. А хотел покраситься в чёрный. Подводить глаза — были мысли, но у меня только белая краска. Сегодня в номере попробовал, но нет. Если чёрная — да, можно будет затемнить. Личный стилист пока не нужен, пока сам справляюсь (смеётся). Алексей Николаевич всегда даёт хорошие советы, в том числе как подчеркнуть образ. Вот и подчёркиваем», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь

Мужчины. Произвольная программа



1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.

2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.

3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.