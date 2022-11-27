Евгений Семененко — о костюме: буду конкретно экспериментировать. Может, в шубе выбегу

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о своём имидже во время прокатов, не исключив дальнейших экспериментов.

«Почему выбрал строгий костюм? Решили с тренерским штабом, что нужен просто стильный костюм. Но в будущем не исключаю, что, если буду катать половину своей произволки на показательных выступлениях, там буду конкретно экспериментировать. Может, даже в шубе выбегу.



Сколько смывать краску? Две минуты, вон, с меня сыпется. Под водой всё смоется», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь

Мужчины. Произвольная программа



1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.

2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.

3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.