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Евгений Семененко — о костюме: буду конкретно экспериментировать. Может, в шубе выбегу

Евгений Семененко — о костюме: буду конкретно экспериментировать. Может, в шубе выбегу
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Российский фигурист Евгений Семененко высказался о своём имидже во время прокатов, не исключив дальнейших экспериментов.

«Почему выбрал строгий костюм? Решили с тренерским штабом, что нужен просто стильный костюм. Но в будущем не исключаю, что, если буду катать половину своей произволки на показательных выступлениях, там буду конкретно экспериментировать. Может, даже в шубе выбегу.

Сколько смывать краску? Две минуты, вон, с меня сыпется. Под водой всё смоется», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь
Мужчины. Произвольная программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.
2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.
3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.

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