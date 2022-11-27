«Девушки сегодня были вдохновенные». Попова — о выступлении фигуристок на этапе ГП в Перми

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова высказалась о выступлении фигуристок на шестом этапе Гран-при России в Перми.

«Лиза была прекрасна, не менее прекрасна была Софья, хочется отметить Алину — такие девушки сегодня были прекрасные, вдохновенные и наполненные. У Софьи была сегодня видна борьба с нервами, она поборола сама себя, выдала чудесный прокат. У Лизы же, наоборот, был очень спокойный и чувственный настрой, сегодня обе девушки заслуживают победу.



Алина напомнила мне сегодня своим мягким катанием и костюмом Алену Косторную — такая изящная тоненькая нежная. Ксюша Синицына всегда красива и нежна на льду, но, к сожалению, ошибка не дала ей возможности бороться за медали сегодня. В общем, девушки сегодня подарили праздник красоты и эстетики на льду», — приводит слова Поповой ТАСС.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги



1. Елизавета Туктамышева – 239,94.

2. Софья Муравьёва – 239,15.

3. Алина Горбачёва – 210,86.