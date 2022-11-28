Видео: произвольная программа Мишиной и Галлямова на шестом этапе Гран-при в Перми

В Перми завершились соревнования спортивных пар в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их победителями стали чемпионы мира 2021 года, бронзовые призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их преимущество над ближайшими конкурентами составило более 30 баллов.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Пары. Итоги



1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 237,30 балла.

2. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков – 205,73.

3. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – 202,43.

4. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – 184,23.

5. Варвара Черемных и Даниил Бутенко – 181,42.

6. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько – 172,55.

7. Майя Шегай и Игорь Шамшуров – 172,49.

8. Таисия Собинина и Илья Миронов – 169,20…