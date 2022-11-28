Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: произвольная программа Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при

Видео: произвольная программа Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при
Комментарии

В Перми завершились соревнования фигуристов в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат с безупречным прокатом показал Евгений Семененко. За своё выступление ученик Татьяны Мишиной получил 292,99 балла.

Семененко в произвольной программе выполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь
Мужчины. Произвольная программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.
2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.
3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.
4. Алексей Ерохов (Москва) – 243.12.
5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 241.71.
6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) – 232.83.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022