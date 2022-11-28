Видео: произвольная программа Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при

В Перми завершились соревнования фигуристов в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат с безупречным прокатом показал Евгений Семененко. За своё выступление ученик Татьяны Мишиной получил 292,99 балла.



Семененко в произвольной программе выполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь

Мужчины. Произвольная программа



1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.

2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.

3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.

4. Алексей Ерохов (Москва) – 243.12.

5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 241.71.

6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) – 232.83.