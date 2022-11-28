Видео: произвольная программа Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при

В Перми завершились соревнования фигуристов в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат с безупречным прокатом показал Евгений Семененко. За своё выступление ученик Татьяны Мишиной получил 292,99 балла.
Семененко в произвольной программе выполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь
Мужчины. Произвольная программа
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.
2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.
3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.
4. Алексей Ерохов (Москва) – 243.12.
5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 241.71.
6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) – 232.83.
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