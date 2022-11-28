Рудковская: Трусова — популярнейшая в мире, у Валиевой есть отрицательный шлейф — допинг

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская поделилась мыслями о самой популярной фигуристке мира.

«Трусова сейчас самая популярная фигуристка в мире? Абсолютно. Есть Камила Валиева, есть Аня Щербакова и есть Саша Трусова. Мы берём трёх девочек, у каждой из которых своя история. Вокруг Камилы сейчас муссируется история с допингом. Я не считаю, что отрицательный кейс в пиаре невозможен. Но в плане спортивного кейса допинг — это всегда плохо. С точки зрения маркетинга, когда говорят плохо про любую звезду, то о ней всё равно говорят, всё равно есть большой интерес. Потом уже всем плевать, было или не было. Любая, даже самая топовая новость живёт один день.



Но в спорте всё, что связано с допингом, всегда с отрицательным финалом. Камила Валиева — суперпопулярная фигуристка в мире и суперталант. Но кейс Саши основан на позитивном. В истории Камилы, к сожалению, есть отрицательный шлейф. Мы не знаем, чем закончится эта история. Я очень надеюсь, что она закончится положительно и Камилу оправдают. С Сашей другая история. У неё интересная и насыщенная жизнь сейчас в спорте и в шоу, в которой каждый день что-то происходит новое. Полёт под Киркорова, выбежавший фанат, заварушка с Первым каналом», — цитирует Рудковскую Sport24.