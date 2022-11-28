Источник: Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в конце декабря в Красноярске. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Сообщается, что в даты чемпионата она будет выступать в шоу Татьяны Навки. Фигуристка сыграет роль в ледовом спектакле «Шахерезада». Отмечается, что участие в турнире примет Камила Валиева.
Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. Анна уже вернулась на лёд.
Осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
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