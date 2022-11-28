Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Источник: Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Источник: Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию
Комментарии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в конце декабря в Красноярске. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что в даты чемпионата она будет выступать в шоу Татьяны Навки. Фигуристка сыграет роль в ледовом спектакле «Шахерезада». Отмечается, что участие в турнире примет Камила Валиева.

Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. Анна уже вернулась на лёд.

Осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Миллионы Медведевой, Загитовой, Щербаковой. Рейтинг самых популярных фигуристок в соцсетях Миллионы Медведевой, Загитовой, Щербаковой. Рейтинг самых популярных фигуристок в соцсетях
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022