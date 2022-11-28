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Анна Щербакова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов

Анна Щербакова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов
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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Сложно сказать, что это никак не влияет (на мотивацию — прим «Чемпионата»). Про себя могу сказать: после Олимпиады должен был быть чемпионат мира, и когда стало известно, что мы туда не поедем, было тяжело собирать себя на тренировках. Конечно, всем спортсменам хочется выступать на чемпионате мира и Европы — это то, к чему мы долго идём.

Если говорить про ситуацию в России, то можно сказать огромное спасибо нашей Федерации за то, что помогают сохранять мотивацию, сохраняют нам весь соревновательный сезон, также добавили призовые. Стараются создать те же самые условия. Федерация делает всё, что возможно», — рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу «Femitime TV».

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