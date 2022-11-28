Аделия Петросян восстановилась после травмы и готовится к прыжковому чемпионату России

Российская фигуристка Аделия Петросян вернулась к тренировкам после травмы ноги, сообщает издание «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.
По информации СМИ, 15-летняя Петросян начала подготовку чемпионату России – 2022 по прыжкам, который пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Петросян тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В нынешнем сезоне фигуристка одержала победу на этапе серии Гран-при России в Сочи, а со второго для себя этапа снялась из-за травмы.
В сезоне-2021/2022 Петросян заняла четвёртое место на дебютном для себя чемпионате России среди взрослых, получив от судей за две программы 233,97 балла. Это лучший результат фигуристки в сезоне. Она уступила только Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
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