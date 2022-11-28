18-летняя Анна Щербакова ответила на вопрос о личной жизни

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о своей личной жизни.

«Есть ли у меня личная жизнь? Она сейчас появляется. Впервые есть время с подружками куда-то сходить погулять, а не просто на тренировке увидеться. Конечно, когда я была вся в спорте, ни о чем этом речи не шло. Я о мальчиках не думала никогда в спорте. Не волновало ничуть. Для меня личное – это всегда личное, не хочу это напоказ выставлять и обсуждать. Но могу честно сказать, что находясь в спорте, соревнованиях – максимально не до этого было. Не к месту. Я человек, который 24 часа в сутки о фигурном катании думал. Какие у меня сейчас мысли, я рассказывать не буду. Но личная жизнь, как какое-то банальное времяпровождение с друзьями – на это время есть, чаще собираемся, общаемся. В отношениях ли я сейчас? Свободна», — рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу «Femitime TV».