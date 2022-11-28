Туктамышева эмоционально обратилась к своей команде после победы на этапе Гран-при в Перми

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост о победе на шестом этапе Гран-при России, который прошёл в Перми.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
«Пост о любви к фигурному катанию и своей команде, о людях, которые меня окружают.
Хочу сказать огромное спасибо Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой, Елизавете Навиславской и, конечно, Илье Авербуху, без вас не было бы таких результатов и таких замечательных программ. Вы те, кто заряжает меня своим энтузиазмом и бесконечными идеями! Это и есть то, что вдохновляет и даёт мотивацию продолжать кататься.
Я рада, что могу быть частью такой замечательной команды профессионалов! Пермь, спасибо за такую крутую поддержку! Было очень здорово выступать перед такой публикой», — подписала фото Туктамышева.
- 28 ноября 2022
-
21:08
-
21:04
-
20:45
-
20:24
-
19:28
-
18:54
-
18:19
-
18:17
-
18:02
-
17:58
-
17:23
-
15:00
-
14:20
-
14:07
-
13:26
-
13:10
-
12:59
-
11:38
-
09:40
- 27 ноября 2022
-
21:30
-
20:53
-
20:09
-
19:33
-
19:28
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:46
-
18:33
-
18:22
-
18:11
-
18:01
-
16:50
-
16:47
-
16:44