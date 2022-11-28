Туктамышева эмоционально обратилась к своей команде после победы на этапе Гран-при в Перми

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост о победе на шестом этапе Гран-при России, который прошёл в Перми.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

«Пост о любви к фигурному катанию и своей команде, о людях, которые меня окружают.

Хочу сказать огромное спасибо Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой, Елизавете Навиславской и, конечно, Илье Авербуху, без вас не было бы таких результатов и таких замечательных программ. Вы те, кто заряжает меня своим энтузиазмом и бесконечными идеями! Это и есть то, что вдохновляет и даёт мотивацию продолжать кататься.

Я рада, что могу быть частью такой замечательной команды профессионалов! Пермь, спасибо за такую крутую поддержку! Было очень здорово выступать перед такой публикой», — подписала фото Туктамышева.