Анна Щербакова выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в фан-зоне ЧМ-2022 по футболу

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое будет идти в фан-зоне чемпионата мира – 2022 по футболу в Катаре.

Шоу пройдёт в период с 1 по 10 декабря в Дохе. Футбольный мундиаль завершится 18 декабря.

18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.