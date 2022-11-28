Татьяна Тарасова прокомментировала уход Марка Лукина из группы Евгения Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе 15-летнего российского фигуриста Марка Лукина из группы Евгения Плющенко к тренеру Виктории Буцаевой.
«Я не знаю их взаимоотношений [Лукина с Плющенко]. У каждого спортсмена с тренером свои взаимоотношения. Плющенко хорошо работает. Как хорошо работает Буцаева, я тоже знаю. Будут соревнования, будут тренировки, там уже будет видно, каким Лукин будет у Буцаевой. Она очень грамотный человек, у нее очень хорошая мужская группа, она очень хорошо работает, также как и Плющенко работает очень интересно и хорошо», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».
Лукин перешёл к Плющенко в прошлом сезоне от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В начале нынешнего сезона он получил тяжёлую травму ноги, проткнув мышцу коньком во время проката, из-за чего попал в больницу.
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