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Александр Жулин — о Щербаковой: скорее всего, будет путь, как у Загитовой и Медведевой

Александр Жулин — о Щербаковой: скорее всего, будет путь, как у Загитовой и Медведевой
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Заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию, намекнув на то, что та может не вернуться к профессиональным соревнованиям.

«Сложно сказать, вернётся ли Анна на лёд. Скорее всего, будет тот же путь, как у Загитовой и Медведевой. Есть ли смысл возвращаться на лёд? Вопрос мотивации, и найдёт ли она её.

Конечно, тяжело, ведь она уже олимпийская чемпионка и всем всё доказала. Думаю, ей будет очень сложно вернуться. Но я жду её выхода на лёд! Я всех жду и никак дождаться не могу, ха-ха», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее сообщалось, что в даты чемпионата России фигуристка будет выступать в шоу Татьяны Навки. Щербакова сыграет роль в ледовом спектакле «Шахерезада».

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