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«Мы все переживаем». Яна Рудковская – о мобилизованном муже Юлии Липницкой

«Мы все переживаем». Яна Рудковская – о мобилизованном муже Юлии Липницкой
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Музыкальный продюсер, предприниматель, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о бывшем фигуристе Владиславе Тарасенко, муже олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях Юлии Липницкой, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

«Когда мы узнали, что у Влада такая история с мобилизацией случилась, то… Он даже не хотел слушать про помощь. Мы все очень переживаем за Влада. Дети по нему безумно скучают. Мы это не афишировали, но как только началась мобилизация, его призвали. Это было как снег на голову, на второй день. Причём он не попадал под эту волну, это была ошибка. Ты можешь отказаться либо согласиться. Он мог опротестовать, он не служил, был только в спортроте — но решил выполнить свой долг. Юлю мы поддерживаем. Евгений выходит помогать ей на тренировках, Артём Значков теперь ведёт группу с Юлей. Ни один ребёнок не ушёл из группы — наоборот, к нам идут и идут», — передаёт слова Рудковской Sport24.

Мужа Липницкой мобилизовали в армию. Олимпийская чемпионка осталась с ребёнком на руках Мужа Липницкой мобилизовали в армию. Олимпийская чемпионка осталась с ребёнком на руках
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