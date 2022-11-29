Вайцеховская — о Малинине: Илья пока ещё играет в соревнования, а не соревнуется всерьёз

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская рассказала, что на данный момент мешает американцу Илье Малинину стать полноценным лидером мирового фигурного катания.

«Прыжки Малинина — это феномен, какого в мужском одиночном катании ещё не случалось. И дело тут не только в четверном акселе. Илья способен прыгать невероятно легко и вращаться до такой степени стремительно, что не всегда бывает возможно сосчитать обороты. Но, возможно, как раз в силу этой лёгкости спортсмену становится сложно держать в голове множество мелких и скучных вещей.

Например, концентрироваться на докрученности элементов. Отсюда же, лично по моим ощущениям, некоторая безалаберность настроя. Илья пока ещё играет в соревнования, а не соревнуется всерьёз. Может позволить себе вообще не комплексовать по поводу не слишком удачного приземления, зная, что потерянные баллы он компенсирует ближайшим же прыжком. Или двумя.

Возможно, таким образом просто проявляется скрытый эффект от того самого четверного акселя, забирающего у фигуриста львиную долю сил и внимания. В пользу этой версии говорит тот факт, что на двух турнирах Гран-при Илья ошибался не в каком-то одном прыжке, а в разных. То есть никаких проблем, которые можно было бы записать в разряд хронических, у спортсмена не наблюдается в принципе. Просто «гуляет» концентрация.

Другими словами, при совершенно умопомрачительной сложности произвольной программы Малинин пока ещё не выжимает из своего катания максимум», — написала Вайцеховская в своей статье для RT.