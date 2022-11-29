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«Блестящее выступление!» Безруков поздравил Туктамышеву с победой на ГП России в Перми

«Блестящее выступление!» Безруков поздравил Туктамышеву с победой на ГП России в Перми
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Российский актёр театра и кино Сергей Безруков высоко оценил выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России в Перми, на котором она одержала победу.

«От души поздравляю Елизавету Туктамышеву с победой на очередном этапе Гран-при России. Блестящее выступление!

Понимаю, как сложно девочкам в этом сезоне (без международных соревнований) находить мотивацию. Но, несмотря ни на что, они её находят… в самом катании, в безграничной любви к своему делу.

Только посмотрите, с каким удовольствием и самоотдачей катается Елизавета. В этом и есть ключ к успеху. Искренне желаю ей победы и на чемпионате России, очень сильная и талантливая спортсменка. Браво!» — написал Безруков в своём телеграм-канале.

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