Вайцеховская назвала основные недостатки Гран-при России

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская назвала основные недостатки, с которыми пришлось столкнуться организаторам Гран-при России по фигурному катанию.

«Когда мысль под названием «Как занять спортсменов, которые оказались лишены возможности соревноваться на международном льду» только начинала оформляться, звучала неплохая, в общем-то, идея: нужно придумать что-то такое, чтобы мир, глядя на это, с грустью задумался о том, чего оказался лишён.



Так, собственно, и появилась на свет серия Гран-при России, которая на самом деле стала по своей структуре просто копией «большого» Гран-при ISU. Большинство отдельных турниров с «посеяными» там лидерами оказались лишены какой бы то ни было интриги и, как следствие, скучны. Раскручивать их с точки зрения посильного нагнетания интереса оказалось не слишком возможным, поскольку состав участников становился достоянием общественности в самый последний момент.

Плюс, будем честны, не слишком адекватные цены на билеты, вследствие чего соревнования на двух главных аренах Гран-при в московском «Мегаспорте» и сочинском олимпийском «Айсберге» сильно напоминали пустыми трибунами ковидные времена, когда редких зрителей рассаживали в шахматном порядке через два стула.



Предвижу встречную фразу: «А что, на Гран-при ISU было лучше, что ли?» Сразу отвечаю: не лучше. Местами соревнования без участия сильнейших российских атлетов выглядели столь же уныло, как и в российском аналоге: резкое снижение конкуренции не пошло в плюс никому. Просто официальный турнир в силу формата и давно отработанных правил был изначально загнан в определённые рамки.



Мы же были в этом плане совершенно свободны — только придумывай. Но, увы, не получилось», — написала Вайцеховская в своей статье для RT.