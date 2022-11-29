Швейцарская юридическая компания отказалась представлять интересы Камилы Валиевой в CAS

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd, которая представляла российскую фигуристку Камилу Валиеву на слушаниях выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине, отказалась от сотрудничества со спортсменкой, сообщает «Матч ТВ».

Скорее всего, вести дело Валиевой и представлять фигуристку в CAS теперь будет предложено российским юристам. Со стороны подавшего апелляцию ВАДА дело Валиевой на предстоящих слушаниях будет вести швейцарская фирма Kellerhals Carrard.

Напомним, швейцарская компания Schellenberg Wittmer Ltd не только помогла Валиевой выступить в личном турнире в Пекине. Ранее эта фирма представляла РУСАДА в деле против ВАДА, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.