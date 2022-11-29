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Татьяна Тарасова: Анна Щербакова имеет право пропустить год

Татьяна Тарасова: Анна Щербакова имеет право пропустить год
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит чемпионат России, так как будет участвовать в шоу Татьяны Навки.

Щербакова пропустила первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливалась после перенесённой летом операции на колене.

«Нормально ли, что Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России? А что здесь такого, почему нет? Она работала у Ильи Авербуха, теперь будет у Татьяны Навки. Она имеет право пропустить год.

Означает ли это конец карьеры? Это вопрос к тренеру Анны – Этери Георгиевне. Я не могу ответить за них. Считаю, что Аня сама решит: объясняться ли перед болельщиками, которые ждали её на чемпионате России, или нет. Это её выбор и её решение», — приводит слова Тарасовой «Спорт день за днём».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 20 по 25 декабря в Красноярске. В те же дни в Москве состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Шахерезада».

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Источник: Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию
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