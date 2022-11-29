Татьяна Тарасова: Анна Щербакова имеет право пропустить год

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит чемпионат России, так как будет участвовать в шоу Татьяны Навки.

Щербакова пропустила первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливалась после перенесённой летом операции на колене.



«Нормально ли, что Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России? А что здесь такого, почему нет? Она работала у Ильи Авербуха, теперь будет у Татьяны Навки. Она имеет право пропустить год.



Означает ли это конец карьеры? Это вопрос к тренеру Анны – Этери Георгиевне. Я не могу ответить за них. Считаю, что Аня сама решит: объясняться ли перед болельщиками, которые ждали её на чемпионате России, или нет. Это её выбор и её решение», — приводит слова Тарасовой «Спорт день за днём».



Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 20 по 25 декабря в Красноярске. В те же дни в Москве состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Шахерезада».