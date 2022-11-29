Анцелиович высказалась об отказе швейцарских юристов представлять Валиеву в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась об отказе швейцарских юристов из компании Schellenberg Wittmer представлять российскую фигуристку Камилу Валиеву в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Чем продиктован отказ швейцарских юристов, сказать тяжело. Мы не знаем, они ли отказались. Иногда инициатором выступает сам спортсмен. Но такое бывает. В этом нет ничего страшного. Самое главное, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает дело вновь. Сейчас та самая стадия, когда можно представить свою позицию в CAS. Да, это немного усложняет работу юристов, но в этом нет ничего страшного.
Меняется ли что-то от того, что Валиеву теперь будут представлять российские юристы? Нет, национальность никак не может повлиять. Важны лишь профессиональные качества юристов. Все юристы действуют от имени своего представителя», — приводит слова Анцелиович Metaratings.
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