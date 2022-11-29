Евгения Медведева: есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как узнала, что её партнёр, блогер Даня Милохин, покинул проект «Ледниковый период».

Перед съёмками пятого выпуска (первого в личном турнире) Милохин опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал о своём уходе по причине усталости.

«Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернётся. Я бы не хотела высказывать своё мнение по этому поводу. С моей стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. Я взрослый человек и понимаю, что сейчас в мире не всё стабильно. И есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина, Жени Медведевой и «Ледникового периода»… Моё окружение знает, что я думаю по этому поводу. Но в жизни бывают вещи и пострашнее», — приводит слова Медведевой издание «7 дней».