«Фёдор Федотов — мой герой вообще!» Евгения Медведева — о партнёре в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём новом партнёре в «Ледниковом периоде» — актёре Фёдоре Федотове.

Перед съёмками пятого выпуска (первого в личном турнире) блогер Даня Милохин покинул «Ледниковый период», сославшись на усталость. Медведевой 10 дней подбирали нового партнёра, пока не остановились на победителе прошлого сезона Федотове.

«Фёдор действительно скромный и спокойный в общении, но у него просто какой-то невероятный запас прочности и стальной стержень. Недаром Федя выдерживает три крупных проекта одновременно. У него 12-часовые смены в кино, главная роль. Несколько раз в неделю он играет спектакли в Петербурге и тут же возвращается обратно в Москву, чтобы участвовать в «Ледниковом периоде». Я ни разу не слышала от Феди, что он устал. Не знаю, как он справляется, но я стараюсь максимально его поддерживать. Фёдор Федотов — мой герой вообще!» — приводит слова Медведевой издание «7 дней».