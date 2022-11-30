Евгения Медведева — об Авербухе: мы знакомы с моих 15 лет. Сейчас он главный мой наставник

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к хореографу и продюсеру Илье Авербуху.
«Можно сказать, что сейчас он главный мой наставник. Мы знакомы с моих 15 лет. И, сколько я Илью помню, он всегда был неконфликтным, лояльным, мягким и очень вдохновленным, музыкальным, немножечко витающим в облаках. Если у нас возникают какие-то споры, то в итоге я всегда признаю его правоту. То есть в нашем тандеме абсолютная свобода воли, но финальное слово — за маэстро. Кстати, сейчас мы с Ильей готовим новогоднее шоу «Волшебник из страны Оз». Оно пройдет с 2-го по 7 января во дворце спорта «Лужники» в Москве. Будем рады видеть семьи, детей. Всего запланировано 15 выступлений», — приводит слова Медведевой издание «7 дней».
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