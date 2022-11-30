«Мужским вниманием я не обделена». Евгения Медведева ответила на вопрос о личной жизни

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о личной жихни.
«У меня сейчас очень много работы, поэтому представления о семье немножко размытые. Да и не думаю, что в 23 года, да еще и конкретно в моей жизненной ситуации, срочно нужно заводить семью. Но мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать», — приводит слова Медведевой издание «7 дней».
23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой блогер Даня Милохин неожиданно покинул программу. В ближайших выпусках Евгения появится в паре с актёром Фёдором Федотовым. Медведева прокомментировала этот инцидент.
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