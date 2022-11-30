Леонова — о Коляде: проблема, наверное, с нервами, с какими-то тараканами в голове

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась мнением о неудачах фигуриста Михаила Коляды.
— Неожиданностью стало то, что Михаил Коляда вошёл в сезон не в оптимальной форме. Как вы считаете, в чём причина таких его выступлений? Возраст берёт своё?
— Не думаю, что здесь возраст играет роль. Наоборот, мне кажется, что, столько катаясь, уже должна была прийти какая-то уверенность в себе. По себе скажу: буквально в трёх моих последних сезонах в карьере я почувствовала какой-то кайф от выступлений, о чём сейчас говорит Туктамышева. Ты просто катаешься и получаешь от этого удовольствие, само собой всё получается. Чего-то такого, наверное, не хватает Мише. Катальщик он безупречный, программа у него оснащена достаточно сложным для него контентом, который хорошо оценивается. Тут проблема, наверное, с нервами, с какими-то тараканами в голове. Сделай он всё чисто, он был бы, конечно же, наверху, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Читайте полное интервью с вице-чемпионкой мира Алёной Леоновой сегодня в 13:00 на «Чемпионате».
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