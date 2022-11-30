«Она получает удовольствие — это прям видно». Вице-чемпионка мира Леонова — о Туктамышевой
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала последние выступления Елизаветы Туктамышевой.
«У Туктамышевой очень классные программы, особенно короткая. Это стопроцентное попадание: стильно, ничего лишнего, здорово подобран костюм. Она получает удовольствие — это прям видно. Произвольная программа абсолютно нехарактерная для неё. Раньше у неё было что-то зажигательное, а тут такая лирика. Наверное, решили сделать так, чтобы никуда не гнаться, спокойно прыгать прыжки, но в то же время раскрыться, показать что-то новое. Здорово, что она, столько катаясь, не боится экспериментов — это только плюс для неё», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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