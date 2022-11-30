Тарасова — о призыве Баха: его сказки не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее сообщалось, что Бах призвал оставить в силе действующие санкционные ограничения в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

«Если хочется сказок, почитайте Александра Сергеевича Пушкина. Эти сказки актуальны всегда. А сказки Томаса Баха никого не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Стоит отметить, Томас Бах в середине ноября в обращении к лидерам стран G20 на саммите на Бали (Индонезия) заявил о необходимости участия в Олимпийских играх всех стран, включая конфликтующие. Также на том саммите глава МОК подчеркнул, что политика должна оставаться нейтральной по отношению к спорту.