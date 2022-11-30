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«Ты проживаешь с ней этот момент». Леонова — о программе Валиевой по мотивам Олимпиады

«Ты проживаешь с ней этот момент». Леонова — о программе Валиевой по мотивам Олимпиады
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила программу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой в текущем сезоне.

— В этом сезоне у Валиевой нашумевшая произвольная программа. Как вы её оцените спустя три проката на публике?

— Я думаю, что это отличная программа. Все знают, что с Камилой происходило, и всё, что она делает в этой программе — читаемо, понятно и доступно для зрителя, что немаловажно. Ты проживаешь с ней этот момент, и это очень круто. Я люблю такие постановки, где есть понимание, о чём спортсмен катает, ты этим проникаешься. В конце программы — просто мурашки. Это та программа, которую хочется пересматривать, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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