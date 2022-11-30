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«Ей нужно заново себя раскочегарить». Вице-чемпионка мира Леонова — о Трусовой

«Ей нужно заново себя раскочегарить». Вице-чемпионка мира Леонова — о Трусовой
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировало слабое выступление Александры Трусовой, которая проиграла два этапа Гран-при России.

«Она снялась с прыжкового турнира, я надеюсь, что по причине того, что будет усиленно готовиться к чемпионату России Это, наверное, правильно — борьба-то будет хорошая. Будем надеяться, что она восстановит, может быть, парочку четверных, чтобы было чем бороться, и всё получится. Она девочка талантливая, просто постолимпийский сезон — самый сложный. Ей нужно заново себя раскочегарить. Пока, видимо, не удалось. Но мне кажется, что не надо терять надежды, нужно просто подождать. Думаю, у неё всё получится, потому что у неё боевой характер. Именно на характере она может вывезти всё это», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«У Трусовой всё получится, потому что у неё боевой характер». Мнение вице-чемпионки мира «У Трусовой всё получится, потому что у неё боевой характер». Мнение вице-чемпионки мира
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