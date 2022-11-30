Евгения Медведева рассказала, в чём заключается успех «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в чём, по её мнению, успех телепередачи «Ледниковый период».

«В России не так много уникальных ТВ-форматов. Большинство проектов заимствованы из США, из Азии и так далее. Уникальны КВН, «Что? Где? Когда?» — и мы все ими гордимся. Вот и «Ледниковый период» придуман у нас, и этот формат другие страны могли бы заимствовать у России. Я уверена, что Илья Авербух легко бы спродюсировал такой продукт где-нибудь в Азии, где есть повышенный интерес к фигурному катанию. У нас в стране тоже всегда любили фигуристов — отсюда и феноменальный успех «Ледникового периода». Проекту уже второй десяток лет.

Чем этот сезон отличается от предыдущего? В этом году «Ледниковый период» получился немного сумбурным, потому что изначально и для съёмок, и для тренировок у нас было в два раза меньше времени, чем раньше. В прошлом году съёмки длились три с половиной месяца, а в этом — всего полтора. Нам приходилось за десять дней готовить две программы, это сложно. Мы постоянно проводили время на льду — в среднем по восемь часов в день. Но, конечно же, оно того стоило, потому что номера получились отличными. Из-за того, что сезон выдался такой тяжёлый, все участники старались друг друга поддерживать, и было очень атмосферно. Все боролись, все старались, вкладывали максимум своих сил», — цитирует Медведеву «7 дней».