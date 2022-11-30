«Так как сезон российский, пускай уже идут на рекорды». Леонова — о судействе на Гран-при

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о том, что судьи щедро оценивают фигуристов на Гран-при России в этом сезоне.



«У нас всегда в России были всякие бонусы, которых на международной арене нет. Раз уж есть бонусы, почему бы не поощрять фигуристов и хорошими баллами? Тем более, что они этого заслуживают. Да, может, кто-то что-то не сделал, и ему поставили высокие баллы. Возможно, за старые заслуги — ты же не можешь поставить компоненты сильно меньше, чем обычно: будешь ставить больше, потому что знаешь, что этот спортсмен находится в топе. Так как сезон российский, пускай уже идут на рекорды (смеётся)! Естественно, оценивать надо адекватно: если это хорошее катание, значит, это высокие оценки. Если не очень, то извините», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.