Алёна Леонова считает, что российские этапы Гран-при гораздо сильнее, чем международные

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова придерживается мнения, что российские этапы Гран-при превосходят по уровню международные.

— Алёна, какие у вас впечатления от серии Гран-при России?



— Хочу сказать огромное спасибо федерации за возможность продолжать выступать на высоком уровне, которую она дала спортсменам. Да, это не международные соревнования, но я краем глаза смотрела этапы Гран-при, которые проходили за границей, и могу сказать, что по уровню наши гораздо сильнее и интереснее, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, российские фигуристы, как и большинство других спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военного конфликта на Украине.