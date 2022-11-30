Алёна Леонова считает, что российские этапы Гран-при гораздо сильнее, чем международные

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова придерживается мнения, что российские этапы Гран-при превосходят по уровню международные.
— Алёна, какие у вас впечатления от серии Гран-при России?
— Хочу сказать огромное спасибо федерации за возможность продолжать выступать на высоком уровне, которую она дала спортсменам. Да, это не международные соревнования, но я краем глаза смотрела этапы Гран-при, которые проходили за границей, и могу сказать, что по уровню наши гораздо сильнее и интереснее, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Напомним, российские фигуристы, как и большинство других спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военного конфликта на Украине.
- 30 ноября 2022
-
15:48
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:05
-
12:03
-
11:32
-
10:37
-
10:16
- 29 ноября 2022
-
22:24
-
22:12
-
20:13
-
19:41
-
19:28
-
19:03
-
17:36
-
15:33
-
14:38
-
14:23
-
09:36
-
00:45
-
00:37
-
00:15
- 28 ноября 2022
-
23:34