«Один месяц мама». Аделина Сотникова показала трогательные фотографии со своим ребёнком

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала милые фотографии со своим ребёнком.

«Один месяц. Один месяц мама. Один месяц счастья. Один месяц бесконечной любви. Время так пролетело… только недавно ходила с животиком, а уже целый месяц наше сокровище с нами», — написала Сотникова.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.