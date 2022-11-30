«Один месяц мама». Аделина Сотникова показала трогательные фотографии со своим ребёнком

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала милые фотографии со своим ребёнком.
«Один месяц. Один месяц мама. Один месяц счастья. Один месяц бесконечной любви. Время так пролетело… только недавно ходила с животиком, а уже целый месяц наше сокровище с нами», — написала Сотникова.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ
26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.
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