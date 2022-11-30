Российский фигурист Пётр Гуменник примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила мама фигуриста.

«Петя собирается выступить», – приводит слова Елены Гуменник издание «Спорт день за днём».

В этом сезоне 20-летний Пётр Гуменник выиграл четвёртый этап Гран-при России. На втором этапе в Сочи он занял третье место. В общем зачёте он занял четвёртое место с 32 очками. На первом месте находится Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин – второй, Евгений Семененко – третий.

Начинал Гуменник в группе Алексея Мишина, но в 14 лет перебрался в группу Вероники Дайнеко. Пётр является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2020) и серебряным призёром юниорского финала Гран-при.

Интервью с Петром Гуменником читайте на «Чемпионате».