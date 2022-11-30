Тренер Буцаева подтвердила, что Лукин, ушедший от Плющенко, будет тренироваться у неё

Тренер Виктория Буцаева подтвердила, что 15-летний фигурист Марк Лукин будет тренироваться в её группе.

Ранее стало известно, что Лукин покинул академию «Ангелы Плющенко», а мама спортсмена обратилась к Буцаевой с просьбой о переходе.

«Да, Марк Лукин будет у меня тренироваться. Будем смотреть, пробовать, работать», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

В сентябре Лукин повредил ногу, выступая на первенстве Москвы. Во время проката Марк упал при выезде с тулупа и пяткой нанёс себе травму, но завершил программу. После соревнований спортсмен был госпитализирован и прооперирован. В ноябре фигурист выступил на юниорских этапах Гран-при России в Самаре и Перми, где занял 12-е и 13-е места соответственно.

До перехода в академию Евгения Плющенко Лукин тренировался в группе Этери Тутберидзе.