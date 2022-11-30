Гончаренко: складывается ощущение, что Щербакова немного переключила свою деятельность

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на решение олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой пропустить чемпионат России — 2023.

Летом Щербакова перенесла операцию по поводу травмы колена. Восстановление спортсменки ещё продолжается.

«Мне бы не хотелось, чтобы выводы были преждевременными. Но, видя, как у нас Аня активно участвует в различных проектах, в том числе на Первом канале, складывается ощущение, что она немного переключила свою деятельность. Кажется, что сейчас это занимает огромную часть её времени. Она понимает, что для подготовки к чемпионату России необходимо всё отодвинуть на сто процентов, она себе это позволить не может. Возможно, есть какие-то обязательства. Но это лишь мои предположения.

Аня у нас – олимпийская чемпионка. Принимать участие в соревнованиях, будучи не совсем готовой, она в силу своих амбиций не хочет, не может и, в принципе, даже не имеет права. Если человек такого уровня выходит на старты, то он должен это делать с претензией на победу. Мы можем только надеяться, что она ещё будет кататься. В любом случае нужно уважать решение спортсмена. Она девушка молодая. Поменялись правила – возраст отодвинули. Поэтому нет ничего недостижимого в плане её возвращения на серьёзный уровень.

Не будет ли повторения истории Алины Загитовой, Евгении Медведевой? У нас есть пример Ирины Родниной, которая брала паузу в связи с рождением ребёнка и возвращалась. Прецеденты в истории с возвращением были. Какой путь будет у Щербаковой – невозможно предугадать», — приводит слова Гончаренко Metaratings.