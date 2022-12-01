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«Для нас ты его выиграла». Плющенко наградил Муравьёву за серебро на шестом этапе Гран-при

«Для нас ты его выиграла». Плющенко наградил Муравьёву за серебро на шестом этапе Гран-при
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко наградил свою ученицу Софью Муравьёву денежным сертификатом.

Софья Муравьёва заняла второе место на шестом этапе Гран-при в Перми, уступив Елизавете Туктамышевой 0,79 балла.

«Соня получает в виде премии 30 000 рублей – у нас столько получают за первое место. Ты для нас этот Гран-при выиграла», – сказал Плющенко во время награждения.

Также Евгений Плющенко наградил призёров этапов юниорских Гран-при, а именно пары Еву Хмелькову и Андрея Рудя, а также Анастасию Чернышову и Владислава Антонышева.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 239,94.
2. Софья Муравьёва – 239,15.
3. Алина Горбачёва – 210,86.

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