«Для нас ты его выиграла». Плющенко наградил Муравьёву за серебро на шестом этапе Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко наградил свою ученицу Софью Муравьёву денежным сертификатом.

Софья Муравьёва заняла второе место на шестом этапе Гран-при в Перми, уступив Елизавете Туктамышевой 0,79 балла.

«Соня получает в виде премии 30 000 рублей – у нас столько получают за первое место. Ты для нас этот Гран-при выиграла», – сказал Плющенко во время награждения.

Также Евгений Плющенко наградил призёров этапов юниорских Гран-при, а именно пары Еву Хмелькову и Андрея Рудя, а также Анастасию Чернышову и Владислава Антонышева.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги



1. Елизавета Туктамышева – 239,94.

2. Софья Муравьёва – 239,15.

3. Алина Горбачёва – 210,86.