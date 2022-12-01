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Стало известно, кто выступит на чемпионате России по прыжкам от команды Тутберидзе

Стало известно, кто выступит на чемпионате России по прыжкам от команды Тутберидзе
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В социальных сетях команды Этери Тутберидзе появилась информация о том, кто примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Санкт-Петербурге 4 декарбря.

Команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В командном турнире примут участие три команды, капитанами которых станут Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. В состав каждой команды войдут шесть одиночников и одна спортивная пара.

Ранее стал известен состав команды Евгения Плющенко: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и Никита Сарновский. Также известно, что турнир пропустит Александра Трусова, однако причины не уточняются.

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