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Туктамышева, Коляда и Семененко — в команде Алексея Мишина на чемпионат России по прыжкам

Туктамышева, Коляда и Семененко — в команде Алексея Мишина на чемпионат России по прыжкам
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Российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин представят команду тренера Алексея Мишина на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Первого канала.

В командном турнире примут участие три команды, капитанами которых станут Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. В состав каждой команды войдут шесть одиночников и одна спортивная пара.

Ранее стал известен состав команды Евгения Плющенко: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и Никита Сарновский. И команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

На жеребьёвке, которая пройдёт 3 декабря, станет известно, какие приглашённые звёзды усилят каждую из наших команд.

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