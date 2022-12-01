Лайшев — о Дэвис и Смолкине: они в США в роли разведчиков

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не выступит на чемпионате России, который пройдёт в декабре в Красноярске.

Ранее дуэт, который живёт и тренируется в США, не выступал на этапах Гран-при России.

«У меня всегда есть надежда, что Дэвис и Смолкин продолжат выступать в России. Они будут выступать только за нашу страну. Верю в это, иначе их жизнь бессмысленна вообще.

Сейчас такая жизнь — многое не от нас зависит. Верю, что они истинные россияне, и мы их уважаем за то, что они — наши российские ребята. Вижу их в нашей сборной. Глупо будет с их стороны действовать по-другому.

Дэвис и Смолкин находятся в США по малодушию. Они там в роли разведчиков (Смеётся). Мы их на разведку послали от школы «Самбо-70», — приводит слова Лайшева Sport24.