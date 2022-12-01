Лайшев — о Дэвис и Смолкине: они в США в роли разведчиков

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не выступит на чемпионате России, который пройдёт в декабре в Красноярске.
Ранее дуэт, который живёт и тренируется в США, не выступал на этапах Гран-при России.
«У меня всегда есть надежда, что Дэвис и Смолкин продолжат выступать в России. Они будут выступать только за нашу страну. Верю в это, иначе их жизнь бессмысленна вообще.
Сейчас такая жизнь — многое не от нас зависит. Верю, что они истинные россияне, и мы их уважаем за то, что они — наши российские ребята. Вижу их в нашей сборной. Глупо будет с их стороны действовать по-другому.
Дэвис и Смолкин находятся в США по малодушию. Они там в роли разведчиков (Смеётся). Мы их на разведку послали от школы «Самбо-70», — приводит слова Лайшева Sport24.
- 1 декабря 2022
-
19:13
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
17:30
-
15:29
-
14:46
-
13:21
-
00:05
- 30 ноября 2022
-
23:46
-
23:12
-
21:20
-
19:52
-
19:37
-
19:28
-
18:09
-
17:56
-
16:48
-
16:28
-
15:48
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:05