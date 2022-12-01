В ФФККР подтвердили, что дуэт Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный распался

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил информацию о том, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный распался. Спортсмены не выступят на чемпионате России.
«Такой пары больше не существует, они не выступят на чемпионате России», — приводит слова Когана ТАСС.
Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. Они занимались под руководством тренерской группы, в которую входят Александр Свинин, Ирина Жук и Алексей Горшков.
Ранее Аннабель Морозов выступала с Андреем Багиным, а Дэвид Нарижный – с Елизаветой Шанаевой.
В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани. Эти соревнования проходили 22-23 октября и 5-6 ноября.
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