Николай Морозов рассказал о причинах распада танцевального дуэта дочери с Нарижным

Известный тренер и хореограф Николай Морозов рассказал о причинах распада танцевального дуэта своей дочери Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного.

Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани. Эти соревнования проходили 22-23 октября и 5-6 ноября.

«Когда пара только создавалась, мы обговаривали определённый план совместной работы, который включал в себя периодические выезды в США на стажировку к американским специалистам. Лето Аннабель и Дэвид провели в Америке, что позволило ребятам сильно спрогрессировать: на этапах Гран-при России в Москве и Казани они дважды становились чемпионами. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что взгляды на тренировочный процесс у спортсменов разошлись, в связи с чем дальнейшие совместные тренировки и выступления просто не представляются возможными. Аннабель уже начала поиски нового партнёра и по-прежнему намерена выступать за Россию», — цитирует Морозова телеграм-канал журналиста Елены Вайцеховской.