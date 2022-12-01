Илья Авербух: Дэвис и Смолкин — заочные лидеры на чемпионате России. Мы ждали их приезда

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух отреагировал на новость о том, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не выступит на чемпионате России, который пройдёт в декабре в Красноярске.
Ранее дуэт, который живёт и тренируется в США, не выступал на этапах Гран-при России. В минувшем сезоне Диана и Глеб стали вторыми на национальном первенстве и представляли Россию на Олимпийских играх в Пекине. Диана – дочь известного тренера Этери Тутберидзе.
«Диана с Глебом являются заочными лидерами команды на чемпионате России. В отсутствие Степановой с Букиным и Синициной с Кацалаповым они считались первым номером. Я видел их тренировочные прокаты — достаточно большая и интересная работа. Было бы очень интересно посмотреть, как они будут соревноваться. Мы ждали их приезда.
Однако турнир будет всё равно очень увлекательным. Появилось много интересных и самобытных пар, есть за кем следить. Чемпионат России будет очень интересным. Будем надеяться, что Диана с Глебом продолжат выступать в сборной команде России», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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