Дэвис и Смолкин объяснили, почему не комментировали слухи о смене гражданства

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин объяснили, почему не комментировали многочисленные слухи о том, что они сменили гражданство и будут выступать за сборную США.

Дэвис и Смолкин живут и тренируются в США. Сначала информация о смене гражданства появилась у американских блогеров. Затем поводами для слухов стало отсутствие дуэта на контрольных прокатах и этапах Гран-при России.

«Мы как-то сами не хотели писать, хотя один раз мы писали. Но нам никто не звонил, никакой журналист не спрашивал лично нас», — сказала Дэвис в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Мы готовы были всегда общаться с профессиональными журналистами, с теми, кого интересует действительно достоверная информация, которая будет исходить от нас, а не с теми, которые пытаются какую-то кликабельность себе обеспечить на статью — это нам совсем неинтересно. А такие журналисты, начиная с лета, к нам, на самом деле, не обращались. Почему-то люди обзвонили всю Россию, но до нас не дозвонились. Я не знаю, может интернет выключили, WhatsApp не работал, но нам никто не звонил. А как-то всё время быть в роли оправдывающихся, то есть у себя в соцсетях кому-то объяснять… Ну, мы один раз что-то объяснили, началось что-то новое, второй раз мы про прокаты написали, что мы действительно хотели, но немножко нам не повезло, мы уже говорили, что так сложилась ситуация. Мы готовы были приехать, мы накатаны были. Просто полгода постоянно объяснять что-то кому-то, доказывать что-то. Это не карантин… Точнее, это карантин, но не который мы сами себе создали. Можно назвать это карантином, сидением дома — любым термином. Не мы себе, к сожалению, его создали. Мы бы с огромным удовольствием представляли Россию на международной арене сейчас, если б была такая возможность», — сказал Смолкин.